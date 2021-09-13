هل شرب «الزنجبيل» يؤدي إلي حرق الدهون؟.. طبيب يجيب

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أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، العلاقة بين شرب “الزنجبيل” وحرق الدهون.

وقال الذيابي في رده على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، إن الزنجبيل صحي ومفيد، لكنه لا ينقص الوزن ولا يحرق الشحوم المتراكمة في الجسم.

ويدخل الزنجبيل ضمن قائمة الأعشاب الطبية، ويتم عادةً استخدام جذوره كتوابل، كما يمكن تناوله طازجًا أو شرب منقوعه أو مغليه أو استخدام مسحوقه أو زيته لأغراض علاجية.

وقد تم استخدامه كعلاج تقليدي منذ آلاف السنين، واشتهر في الطب الصيني والهندي بكونه يعالج العديد من المشكلات الصحية.