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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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استشاري عيون: «النظارات الشمسية المقلدة» قد تسبب مرضاً خطيرا

استشاري عيون: «النظارات الشمسية المقلدة» قد تسبب مرضاً خطيرا
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري جراحة الشبكية الدكتور عادل العقيلي من خطورة ارتداء النظارات الشمسية المقلدة والتي قد تسبب سرطان الجلد، مشدداً على أهمية ارتداء النظارات الأصلية.

وقال العقيلي: “إن سرطان الجلد، يحدث نتيجة التعرض المتكرر لأشعة الشمس، وهذا يؤكد أن كبر حجم النظارة يقي المناطق المحيطة بالعين ويكون سببا للوقاية من هذه المشاكل”.

وأضاف أن الوقاية لا تكون فقط للكبار، ولذلك أنصح الجميع بارتداء النظارات الشمسية الأصلية، وأيضا على الآباء مثلما هم حريصون على شراء النظارة الشمسية لأنفسهم أن يشتروها لأطفالهم.

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