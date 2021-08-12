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أخصائي سموم: 30% من المسابح العامة بها نسبة من «البول» (فيديو)

أخصائي سموم: 30% من المسابح العامة بها نسبة من «البول» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال أخصائي أول مراقبة السموم، مجدي جمل الليل، إن نحو 20% إلى 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من “البول”، بسبب تبول الأطفال في المسابح.

وأضاف مجدي الليل، في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “أن أصحاب الشاليهات الخاصة لا يفحصون المسابح للتأكد من خلوها من البراز أو البول قبل تسليمها للزبائن، موضحا أن فحص المسابح لا يكلف شيئاً على الإطلاق.

وأكد على أهمية ان يقوم أصحاب المسابح والشاليهات بفحصها تماما قبل تسليمها للزبائن، والتأكد من المعايير الصحية قبل تأجيرها.

وشدد مجدي جمل الليل، على دور الوالدين في توعية الأبناء بأهمية الذهاب إلى الحمام والتبول فيه قبل النزول إلى حمامات السباحة العامة، وتوعيتهم بخطورة التبول في المسابح وما تسببه من أضرار خطيرة على الآخرين.

 

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