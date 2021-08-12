«سامسونج» تطلق سماعتها الذكية «Buds2» اللاسلكية.. تعرّف على المزايا والسعر

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة ”سامسونج“ الكورية الجنوبية رسميا عن سماعةGalaxy Buds2اللاسلكية، التي تنطلق بتصميم خفيف لتكون بذلك أخف سماعاتTWSحتى الآن.

وتقدم ”سامسونج“ إصدارها من السماعات اللاسلكية بتصميم جديد والعديد من المزايا الأخرى، بما في ذلك إلغاء الضوضاء النشطة، كما يدعم ميزة إلغاء الضوضاء 3 من الميكروفونات في كل جهة من السماعة.

وتصل سماعاتGalaxy Buds2اللاسلكية مع مكبر صوتي ديناميكي ثنائي الاتجاه، والذي ينقسم إلى مضخم للصوتيات لدعم المستخدم بتجربة صوتية أكثر وضوحا ونقاء.

وقلصت سامسونج حجم السماعات، حيث تتميز كل جهة من السماعة بوزن 5.0 غرام، بينما تتميز الحافظة بوزن 41.2 غرام، فيما تأتي تقنيةVPUلتدعم تصفية ووضوح صوت المستخدم في المكالمات، وتؤكد الشركة أن تقنية إلغاء الضوضاء تدعم حجب نسبة 98% من الضوضاء المحيطة.

وتأتي السماعة بأنماط تكييفية في إلغاء الضوضاء وفقا لمحيط المستخدم، مع ميزة التعلم الآلي، وأيضا ستوفر سامسونغ تطبيقGalaxy Wearableلمستخدمي السماعة مع أجهزة الكمبيوتر للتحكم في الضوضاء عبر التطبيق، وكذلك ضبطequalizer.

وتضم سماعةGalaxy Buds2ميزةAuto Switchأيضا، التي ستتيح للمستخدم التبديل السريع بين أجهزة سامسونغ المختلفة من الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

وبالنسبة للبطارية، تدعم سماعاتBuds 2بطارية بقدرة 61 مللي أمبير في كل جهة من السماعة، بينما تأتي الحافظة بقدرة بطارية 472 مللي أمبير.

وتوفر السماعات اللاسلكية 4 خيارات من الألوان: الأخضر، والبنفسجي، والأسود، والأبيض، وستصلGalaxy Buds2إلى السوق الأوروبية بدءا من الـ27 من أغسطس مقابل 149 يورو / 139 جنيها إسترلينيا/ 174.84 دولار أمريكي.

جدير بالذكر، فقد أطلقت العملاق الكوري الجنوبي سماعاتGalaxy Buds2اللاسلكية في حدث”Unpacked Galaxy“، إلى جانب هاتفيGalaxy Z Fold3وZ Flip 3القابلين للطي، وأيضا ساعتاWatch4الذكيتان.