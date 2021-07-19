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«أوبو» تعتزم طرح هاتفها الجديد «Oppo A16».. تعرّف على المزايا

«أوبو» تعتزم طرح هاتفها الجديد «Oppo A16».. تعرّف على المزايا
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت شركة الهواتف الصينية “أوبو”، رسمياً عن هاتف “Oppo A16”.

ويتميز هاتف “Oppo A16” بشاشة ”LCD“ عالية الدقة مقاس 6.52 بوصة، كما تدعم الشاشة نتوءات للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل.

وفي الجزء الخلفي، يحتوي الهاتف على عداد ثلاثي للكاميرا، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميغابكسل ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل وآخر بدقة 2 ميغابكسل.

ويبلغ سمك الهاتف الذكي 8.4 ملم، ويصل وزنه إلى 190 غرامًا، ويتميز غلافه الخلفي بلمسة نهائية معدنية لامعة.
وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”Helio G35 SoC“، مقترنًا بـ3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين سعة 32 غيغابايت.

ويعمل الهاتف على واجهة مستخدم ”ColorOS 11.1“ المستندة إلى نظام التشغيل ”Android 11.1“ ولديه فتحة بطاقة ”microSD“ لتوسيع التخزين.

ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة تستمد الطاقة من خلال منفذ ”USB-C“، كما يدعم العديد من المزايا الأخرى؛ بما في ذلك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويتوفر ”Oppo A16“ بثلاثة ألوان؛ هي: الأزرق والفضي والأسود، وبالنسبة للتكلفة يبلغ سعره نحو 140 دولارا أمريكيا، حيثُ إنه متوفر في إندونيسيا من خلال العديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت.

وعلى صعيد آخر، تستعد شركة ”أوبو“ لطرح الهاتف الذكي ”Oppo Reno6 Z 5G“ في الـ21 من شهر تموز/يوليو الجاري، في تايلاند.

وبحسب تسريبات، من المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف 410 دولارات أمريكية، كما يتوفر في خيارات اللونين الأسود والفضي.

وسيأتي الهاتف الذكي في عبوة صندوقية زرقاء اللون، تتضمن الهاتف ورأس الشاحن بقوة 30 واط، وكابل ”USB“ من النوع ”C“، وزوجا من سماعات الأذن.

ويتميز هاتف ”Reno6 Z 5G“ بشاشة ”AMOLED“ مثقوبة مقاس 6.43 بوصة بدقة ”Full-HD +“، تتضاعف الشاشة أيضًا كجهاز مسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة لمزيد من الأمان، كما تحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل.

ويحتوي الهاتف في الخلف على عداد ثلاثي ونظام كاميرات بعدسة أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”MediaTek Dimensity 800U“، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 غيغابايت و256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية، كما يحزم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4310 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط.

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