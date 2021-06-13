الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة»: «كورونا» أشد خطراً على المصابين بالسمنة المفرطة

«الصحة»: «كورونا» أشد خطراً على المصابين بالسمنة المفرطة
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أن الأشخاص المصابون بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا “كوفيد – 19” ومضاعفاته الشديدة، مشددة على أهمية أخذ اللقاح للحماية من مضاعفات الإصابة مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية.

ونشرت “الصحة” عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” إنفوجرافيك للتعريف بمخاطر السمنة والأمراض المصاحبة جراء الإصابة بهذا المرض، مبينةً أن السمنة تسبب ضعف المناعة والالتهابات المزمنة والدم المعرض للتخثر يمكن أن تؤدي – لا سمح الله – إلى تفاقم المرض.

وأوضحت أن الأمراض المتعلقة بالسمنة التي تزيد من حالات الخطر هي مرض السكري وأمراض القلب والربو “متوسط إلى شديد” وارتفاع ضغط الدم ،كذلك أمراض الكبد والرئة ومتلازمة الأيض.

وحث وزارة الصحة مصابي السمنة على ضرورة إنقاص الوزن، مؤكدة على أن تقليل الوزن الزائد يساعد في انخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى.

Image

مواد ذات صلة

4 خطوات فقط للحصول على «جهاز السكري دون وخز» من وزارة الصحة

4 خطوات فقط للحصول على «جهاز السكري دون وخز» من وزارة الصحة

مستجدات لقاح كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري بمؤتمر الصحة.. غداً

مستجدات لقاح كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري بمؤتمر الصحة.. غداً

جرعات لقاح كورونا في المملكة تتجاوز 15.6 مليون جرعة

جرعات لقاح كورونا في المملكة تتجاوز 15.6 مليون جرعة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1077 إصابة جديدة و 16 وفاة و906 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1077 إصابة جديدة و 16 وفاة و906 حالة تعافي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>