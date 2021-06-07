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منها حذف اسم الفخذ أو القبيلة.. «الأحوال المدنية»: إلغاء المطالبة بصكوك كتابات العدل في 4 حالات

منها حذف اسم الفخذ أو القبيلة.. «الأحوال المدنية»: إلغاء المطالبة بصكوك كتابات العدل في 4 حالات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الاثنين، أنه تسهيلاً للإجراءات وتيسيراً على المواطنين تم إلغاء الطلبات لعدد من الحالات ومنها حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه تسهيلاً لإجراءات الأحوال المدنية تم إلغاء الإعلان في الصحف والمطالبة بصكوك من كتابات العدل في 4 حالات كالتالي:

-تغيير الاسم الأول لمن تجاوز ثمانية عشر عاماً

-التعديل في اسم الأب أو الجد الأول أو إضافة اسم الجد الثاني

-التعديل في اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة

-حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني

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