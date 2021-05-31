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خطيرة وسريعة الانتشار.. تفاصيل عن السلالة «الفيتنامية» لفيروس كورونا

خطيرة وسريعة الانتشار.. تفاصيل عن السلالة «الفيتنامية» لفيروس كورونا
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تواصل – وكالات:

تحور جديد لفيروس كورونا بخصائص جديدة بدأ اسمه يتردد عالميا، إنه السلالة الفيتنامية وهي أحدث تحورات فيروس كورونا، والتي ظهرت في فيتنام وتجمع بين السلالتين الهندية والبريطانية.

فيتنام كانت قد رصدت في السابق 7 سلالات منها السلالتان الهندية والبريطانية، وغالبًا ما تطور الفيروسات تغييرات جينية صغيرة أثناء تكاثرها، وقد شوهدت أنواع جديدة من فيروس كورونا منذ اكتشافه لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019. وأدرجت منظمة الصحة العالمية أربعة “متغيرات عالمية مثيرة للقلق”؛ النوعين الأوليين الموجودين في المملكة المتحدة والهند، فضلا عن السلالتين المكتشفتين في جنوب إفريقيا والبرازيل.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,524,960 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

وتأكدت إصابة أكثر من 169,379,970 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تعاني فيتنام حاليا ارتفاعا في الإصابات منذ أواخر أبريل يشكل أكثر من نصف إجمالي حالات العدوى المسجلة حتى الآن وعددها 6713. وسجلت فيتنام 47 وفاة حتى اليوم.

وعن المتحور الجديد، قال وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثانه لونغ، إن فيتنام اكتشفت نوعًا جديدًا من فيروس كورونا وهو مزيج من السلالتين اللتين تم العثور عليهما لأول مرة في الهند والمملكة المتحدة.

وأوضح لونغ أن العلماء فحصوا التركيب الجيني للفيروس الذي أصاب بعض المرضى الجدد، واكتشفوا النسخة الجديدة من الفيروس. وأضاف أن الاختبارات المعملية تشير إلى أنه قد ينتشر بسهولة أكبر من السلالات الأخرى من الفيروس.

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