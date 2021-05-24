«البقع الزرقاء» على الجلد.. الأسباب وطرق الوقاية والعلاج

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حذر د. خالد الجبير استشاري جراحة القلب للكبار والصغار، من خطورة الأنيميا، حيث تتسبب في حدوث بقع زرقاء تحت الجلد واحتمال حدوث نزيف وتأخر التئام الجروح.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور بافل بوغومولوف أخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن البقع الزرقاء على الجلد هي من أعراض أمراض الكبد؛ وذلك حسبما نشرت وكالة “سبوتنك” الروسية للأنباء.

أعراض خطيرة

وأشار بوغومولوف الى أن ظهور البقع الزرقاء بصورة عفوية إلى جانب أعراض أخرى مثل الانتفاخ والشعور بالنعاس واصفرار بياض العين واضطراب التركيز، يدل على أن الكبد لا يقوم بوظيفته بصورة كاملة. موضحا ان ظهور هذه البقع بصورة عفوية سببه إما تطور التهاب الكبد الحاد أو بداية لتليفه أو أن التليف موجود، حسب قوله.

وأوضح الطبيب الروسي أنه عند اضطراب عمل الكبد بسبب المرض تنخفض عوامل تخثر الدم، ما قد يظهر على شكل نزيف دموي. لأن المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد، تنخفض عندهم ليس فقط عوامل البلازما في نظام تخثر الدم، بل والعوامل الخلوية أيضا. وهم يعانون من قلة الصفائح الدموية، لذلك أي تعرض لأي صدمة خفيفة يسبب تغيرات في الجلد تشبه الكدمات.

نصائح مهمة

وأوصى بوغومولوف كل من يعاني من تليف الكبد بالامتناع نهائيا عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكحول وكذلك المشروبات الغازية المحلاة، ونصح باتباع نظام غذائي يحتوي على كمية قليلة من الملح وبتناول منتجات الألبان المخمرة، لأنها تمنع الاعتلال الدماغي الكبدي ومضاعفات تليف الكبد المعدية.

ونبه الطبيب الروسي الى أنه إذا كانت الفيروسات سبب تليف الكبد فيجب تناول أدوية مضادة لها، أما إذا كان السبب هو الوزن الزائد والسمنة ومقاومة الأنسولين، فيجب تناول الأدوية التي تؤثر في مقاومة الأنسولين. وإذا كان التهاب الكبد مناعيا ذاتيا فتوصف للمريض أدوية هرمونية.