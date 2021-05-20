«الصحة» توضح خطورة الإصابة بكورونا على المرأة الحامل

تواصل – فريق التحرير :

كشفت وزارة الصحة خطورة الإصابة بفيروس كورونا، على صحة المرأة الحامل والإنجاب.

وقالت الصحة: إن الإصابة بالفيروس تزيد عوامل إصابة المرأة الحامل بأعراض شديدة تحتم الدخول للمستشفى أو الولادة المبكرة.

وأضافت الوزارة، أنه عند الحمل مع الإصابة بمرض مزمن كالسمنة أو سكري الحمل، تزيد عوامل خطر حدوث مضاعفات شديدة عند الإصابة بكورونا، مقارنة بالنساء في نفس العمر من غير الحوامل.

وأشارت إلى خطر كورونا على الجنين، حيث إنه قد يزيد خطر الولادة المبكرة أو وفاة الأجنة لدى النساء المصابات بالفيروس، وبعد الولادة هناك احتمالية لإصابة المولود بالفيروس إذا تعرض له.