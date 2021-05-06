هذا ما يحدث لجسمك عند تناول «البقدونس» مع الليمون والثوم

تواصل – وكالات:

يحتوي البقدونس على الكثير من العناصر الغذائية المهمة والضرورية للجسم، بما فيها فيتامين C، وفيتامينA، ومجموعة فيتامين B، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم والألياف الغذائية، وذلك بحسب تقرير نشرته مجلة مختصة.

التخلص من الماء الزائد في الجسم

ويساعد مغلي البقدونس في تنحيف الجسم وإنقاص الوزن للعديد من الأسباب، أبرزها احتوائه على كميات قليلة من السعرات الحرارية، كما أنه يشعر من يتناوله بالراحة، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

ويساعد هذا المشروب أيضا في التخلّص من الماء الزائد في الجسم لكونه مدرا للبول، كما يقلّل من الشهية للطعام، وذلك عند شربه على معدة فارغة في الصباح الباكر.

إذابة الدهون

ويعد مغلي البقدونس فعالا أيضا في إذابة الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم، وخصوصا تلك التي تتواجد في منطقة البطن، إذ يعمل بشكل فعال في تخفيف الوزن وخسارة الكيلوغرامات الزائدة إلى جانب الرياضة والحمية الغذائية، أي بشرط عدم الاعتماد عليه فقط.

ويمكن تحضير وصفة مغلي البقدونس لإنقاص الوزن بشكل بسيط وسهل، فقط تحتاج إلى رأسين من الثوم، 3 حزم من البقدونس المغسول والمقطّع، 4 حبات من الليمون المقطّعة بشكل شرائح، ومقدار 6 أكواب من الماء.

طريقة تحضير المشروب

يوضع الليمون والثوم والماء معا في إناء على نار هادئة، ومن ثم تضاف تلك المكونات بعد الغليان إلى البقدونس المقطع، ويفضل وضعه في زجاجة مغلقة لمدة يوم كامل ليختمر جيدا، ومن ثم يصفى ويُشرب كوبا منه كل يوم قبل الإفطار.

ينصح خبراء التغذية بهذا المشروب لإنقاص الوزن وتعزيز صحة الجسم لجميع الأشخاص، باستثناء الأشخاص الّذين يعانون من قرحة المعدة.