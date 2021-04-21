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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الهلال الأحمر»: 4 نصائح لإسعاف المصاب بتسمم الغاز في المنازل

«الهلال الأحمر»: 4 نصائح لإسعاف المصاب بتسمم الغاز في المنازل
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت هيئة “الهلال الأحمر” نصائح مهمة للتعامل مع حالات الاختناق أو التسمم عند وجود تسرّب للغاز في المنزل.

وقالت هيئة الهلال الأحمر، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إنه لإسعاف المصاب بتسمم استنشاق الغاز يجب اتباع ما يلي:

• تأكد أن المكان آمن لتأمين سلامتك الشخصية.

• افتح الشبابيك المغلقة لتساعد على تهوية المكان.

• حاول أن تغلق مفاتيح تسريب الغاز إذا عرفت مصدره.

• انقل المصاب إلى مكان جيد التهوية.

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