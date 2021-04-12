سحور على صوت المطر.. «الحصيني» يتوقع طقس أول أيام شهر رمضان

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توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، حالات الطقس خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وأشار الحصيني إلى أن بعض مناطق المملكة تشهد أمطارا تزامنا مع أول أيام شهر رمضان، غدا الثلاثاء.

وقال الحصيني، إن التوقعات تبشر بالخير، حيث أن البعض سيتناول السحور على صوت المطر، ويفطر على صوت الرعد، وذلك في الأجزاء الوسطى والشمالية والغربية والشرقية.