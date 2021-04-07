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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الصحة» توضح فوائد رياضة المشي.. «في الحركة بركة»

«الصحة» توضح فوائد رياضة المشي.. «في الحركة بركة»
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، بممارسة الرياضة، ولاسيما رياضة المشي للحفاظ على الصحة، والوقاية من الأمراض المزمنة.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، إن المشي يعد من أفضل الحلول للمحافظة على الوزن الصحي، و التخلص من الاكتئاب.

وتابعت وزارة الصحة، أن رياضة المشي أيضا تقي من الإصابة بالأمراض المزمنة.. تحرك ففي الحركة بركة”.

 

 

 

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