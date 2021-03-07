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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بشرى سارة بشأن إنتاج دواء مضاد لـ«كورونا» يؤخذ عن طريق الفم

بشرى سارة بشأن إنتاج دواء مضاد لـ«كورونا» يؤخذ عن طريق الفم
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تواصل – وكالات :

كشف باحثون أمريكيون، عن نتائج مبشرة لدواء جديد مضاد لـ”كوفيد 19″ يؤخذ عن طريق الفم.

وأعلنت شركة الأدوية العملاقة “ميرك” ومختبر أميركي، إحراز تقدم في تطوير عقار لا يزال قيد التجربة، لكنه أظهر آثارا إيجابية في تخفيف خطورة الفيروس على المرضى ويؤخذ عن طريق الفم، بحسب “سكاي نيوز”.

ويحمل الدواء المذكور اسم “مولنوبيرافير”، الذي تطوره “ميرك” بالشراكة مع “ريدجباك بايو” الأميركية.

وخلال اجتماع السبت مع متخصصين في الأمراض المعدية، أشار مطورو الدواء إلى أنه قلل إلى حد كبير من الحمولة الفيروسية لدى المرضى، بعد 5 أيام من العلاج.

كما تعمل “ميرك” على علاج آخر يسمى “إم كاي 711″، وقالت المجموعة نهاية يناير إن النتائج الأولى للتجارب السريرية تظهر انخفاضا بأكثر من 50 بالمئة في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات، المصابين بأشكال متوسطة إلى شديدة من “كوفيد 19”.

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