«الحمادي» يحذر من خطأ شائع بشأن تبادل بطاقات العمل.. حل تقني مميز

تواصل – فريق التحرير:
حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، من خطأ شائع يتعلق بتبادل بطاقات العمل، مقدماً حلاً تقنياً مميزاً.
وقال الحمادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “في اللقاءات يتم تبادل بطاقات العمل بين الحضور لمشاركة وسائل الاتصال، وذلك أمر تقليدي وغير صحي”.
وتابع قائلا: “أقترح أن يكون لديك بطاقة عمل “واحدة” فقط تحتوي على رمز QR، إذا طلبك أحد بطاقتك اسمح له يصورها وسيُحفظ رقمك في جواله تلقائياً”.
وأضاف الحمادي: “لتصنع لك QR لرقمك استخدم هذا الموقع:qrcode-monkey.com/#vcard
في اللقاءات يتم تبادل بطاقات العمل بين الحضور لمشاركة وسائل الاتصال، وذلك أمر تقليدي وغير صحي!
أقترح أن يكون لديك بطاقة عمل "واحدة" فقط تحتوي على رمز QR، إذا طلبك أحد بطاقتك اسمح له يصورها وسيُحفظ رقمك في جواله تلقائياً.
ولتصنع لك QR لرقمك استخدم هالموقع:https://t.co/PWkTDDNnI9pic.twitter.com/36WrKvyYlp
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)February 25, 2021