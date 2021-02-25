«الحمادي» يحذر من خطأ شائع بشأن تبادل بطاقات العمل.. حل تقني مميز

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، من خطأ شائع يتعلق بتبادل بطاقات العمل، مقدماً حلاً تقنياً مميزاً.

وقال الحمادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “في اللقاءات يتم تبادل بطاقات العمل بين الحضور لمشاركة وسائل الاتصال، وذلك أمر تقليدي وغير صحي”.

وتابع قائلا: “أقترح أن يكون لديك بطاقة عمل “واحدة” فقط تحتوي على رمز QR، إذا طلبك أحد بطاقتك اسمح له يصورها وسيُحفظ رقمك في جواله تلقائياً”.

وأضاف الحمادي: “لتصنع لك QR لرقمك استخدم هذا الموقع:http://qrcode-monkey.com/#vcard