احذر .. الانتفاخ قد يدل على الإصابة بمرض خطير إذا ظهرت هذه العلامات

تواصل- وكالات :

قالت صحيفة إكسبرس البريطانية ، أن انتفاخ المعدة يحدث عند الانتهاء من الوجبة، وغالبًا ما يهدأ مع مرور الوقت، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الانتفاخ مؤشرًا على شيء أكثر خطورة مثل حالة صحية خطيرة أو حتى مرض السرطان.

وحددت الصحيفة ، عن 5 علامات تحذيرية محتملة قد ترافق الشعور بالانتفاخ وتشير إلى أنه قد يكون أكثر خطورة.

الإعياء

يمكن أن يحدث الانتفاخ والإرهاق بسبب مجموعة واسعة من الأسباب، مثل تناول وجبات دسمة أو مالحة، أو تناول الكثير من الطعام. وتشمل الأسباب طويلة المدى حالات مثل القولون العصبي، وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

تغيرات الشهية

إذا بدأت تشعر بالشبع عند تناول كميات أقل من الطعام أو وجدت أن شهيتك ليست بالقدر الذي كانت عليه من قبل، فتحدث إلى طبيبك عن الأعراض التي تعاني منها، لأنها قد تدل على وجود مشكلة صحية خطيرة.

فقدان الوزن

إذا فقد الشخص أكثر من 5٪ من وزن جسمه في غضون ستة أشهر إلى عام ولم يكن لديه تفسير لذلك، فيجب عليه بالتأكيد زيارة الطبيب، وفقًا لمايو كلينيك.

قد يكون فقدان الوزن الشديد والسريع علامة على سرطان القولون أو المبيض أو الرئة أو البنكرياس، بالإضافة إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أو مرض السكري أو أمراض الكبد.

التغييرات في عادات الحمام

غالبًا ما تكون التغييرات المفاجئة في عادات الحمام غير ضارة، ومع ذلك، يمكن أن تشير إلى حالة صحية أساسية، مثل متلازمة القولون العصبي أو مرض التهاب الأمعاء.

حذر الخبراء من أن التغيرات الكبيرة في تواتر حركات الأمعاء أو البراز، يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة، خاصة عندما تصاحب هذه التغييرات أعراض أخرى بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو آلام البطن.

النفخة المستمرة

إذا كنت تعاني من الانتفاخ الذي يبدو أنه مستمر ومؤلم، فمن المستحسن الحصول على المشورة من طبيبك للحصول على تشخيص دقيق لحالتك.