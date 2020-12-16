«تويتر» تطلق حملة للحد من المعلومات المضللة بشأن لقاح كورونا

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “تويتر”، حملة للحد من المعلومات المغلوطة والمضللة بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأعلنت الشركة، أنها ستطلب من المستخدمين إزالة التغريدات الجديدة، التي تطرح ادعاءات كاذبة أو مضللة على نحو ضار، حول لقاحات كوفيد-19.

وقالت الشركة إن سياستها ستطبق أيضا على الادعاءات الكاذبة التي تم فضح زيفها على نطاق واسع، حول الآثار الضارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

وانتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا ولقاحاته المحتملة.

وقالت شركة تويتر إنها ستبدأ في أوائل العام المقبل، تصنيف أو وضع تحذير على التغريدات التي تتضمن “شائعات لا أساس لها، وادعاءات تم دحضها، بالإضافة إلى معلومات غير كاملة أو من دون سياق” حول اللقاحات.