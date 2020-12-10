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5 فوائد صحية لنبات «الصبار».. تعرّف عليها 

5 فوائد صحية لنبات «الصبار».. تعرّف عليها 
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت الدراسات الحديثة احتواء نبتة الصبار على العديد من الفوائد المذهلة، لذلك يدخل في الصناعات التجميلية والمراهم الموضوعية.

ووفقا لـ” سبوتنيك”، أفادت دراسة طبية نشره موقع “هيلث لاين”، أن الهلام الموجود بداخل الصبار ويعرف بجل الصبار، والعصارة اللبنية المعروفة باسم “اللاتكس الصفراء”، تدخل في صناعة الملينات، ويمكن استخدام الصبار في علاج الكثير من المشكلات الصحية، منها:

الحروق

تحتوي بعض الكريمات المرطبة للجلد والتي تساعد على بنائه مرة أخرى على جل الصبار، وبسبب الصبار الموجود بها فإنها تساهم في التئام الجروح الناتجة عن الحروق بشكل أسرع.

حب الشباب

استخدام جل الصبار في دهان الوجه، مرتين في اليوم، صباحا ومساء، يسهم في تقليل ظهور حب الشباب وزيادة فعالية العلاجات الدوائية.

الصدفية

تساعد عصارة الصبارة “اللاتكس” في تخفيف حدة تلك الأعراض لدى المصابين بمرض الصدفية، بدرجات من خفيفة إلى متوسطة.

الهربس

دهن المنطقة المصابة بالهربس، بواسطة الكريمات التي تحتوي على عصارة الصبار، يحسن من فرص الشفاء بسرعة.

الإمساك

يدخل لاتكس الصبار في صناعة الملينات، لأنه يحسن حركة الأمعاء والتخلص من تشنجات الجهاز الهضمي، لكن ليس من الواضح استخدام لاتكس الصبار فمويا، في علاج الإمساك.

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