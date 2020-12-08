خمسة آداب لمن يرى في منامه ما يكره للشيخ المصلح (فيديو)

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تحدث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن خمسة آداب لمن رأى في منامه ما يكره.

وقال الشيخ المصلح، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “خمسة آداب لمن يرى في منامه ما يكره كالتالي:

– أن يبصق عن يساره ثلاثاً.

– أن يستعيذ بالله ثلاثاً، يقول أعوذ بالله من الشيطان ويكررها ثلاث مرات.

– أن يتحول عن جنبه.

– أن يقوم ويصلي.

– ألا يُحدث بها أحداً من الناس.

وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح أنه من خلال الالتزام بهذه الآداب الخمس يتوقى المرء شر هذه الرؤيا التي يكرهها.