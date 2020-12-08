الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خمسة آداب لمن يرى في منامه ما يكره للشيخ المصلح (فيديو)

خمسة آداب لمن يرى في منامه ما يكره للشيخ المصلح (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تحدث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن خمسة آداب لمن رأى في منامه ما يكره.

وقال الشيخ المصلح، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “خمسة آداب لمن يرى في منامه ما يكره كالتالي:

– أن يبصق عن يساره ثلاثاً.

– أن يستعيذ بالله ثلاثاً، يقول أعوذ بالله من الشيطان ويكررها ثلاث مرات.

– أن يتحول عن جنبه.

– أن يقوم ويصلي.

– ألا يُحدث بها أحداً من الناس.

وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح أنه من خلال الالتزام بهذه الآداب الخمس يتوقى المرء شر هذه الرؤيا التي يكرهها.

 

 

 

مواد ذات صلة

كم مرة نصلي على النبي في يوم الجمعة؟ المصلح يجيب

كم مرة نصلي على النبي في يوم الجمعة؟ المصلح يجيب

المصلح يحذر من خطورة ترك الصلاة (فيديو)

المصلح يحذر من خطورة ترك الصلاة (فيديو)

هل يجب على المرأة الإقامة للصلاة في بيتها؟ المصلح يجيب

هل يجب على المرأة الإقامة للصلاة في بيتها؟ المصلح يجيب

متى يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لولده؟ الشيخ المصلح يجيب

متى يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لولده؟ الشيخ المصلح يجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة