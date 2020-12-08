خمسة آداب لمن يرى في منامه ما يكره للشيخ المصلح (فيديو)

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تحدث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن خمسة آداب لمن رأى في منامه ما يكره.
وقال الشيخ المصلح، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “خمسة آداب لمن يرى في منامه ما يكره كالتالي:
– أن يبصق عن يساره ثلاثاً.
– أن يستعيذ بالله ثلاثاً، يقول أعوذ بالله من الشيطان ويكررها ثلاث مرات.
– أن يتحول عن جنبه.
– أن يقوم ويصلي.
– ألا يُحدث بها أحداً من الناس.
وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح أنه من خلال الالتزام بهذه الآداب الخمس يتوقى المرء شر هذه الرؤيا التي يكرهها.
خمسة آداب لمن يرى في منامه ما يكره#خالد_المصلح#دروس_المصلح#برامج_المصلح#يوم_الجمعة#خطب_المصلح#فتاوى_المصلح@Dr_almoslehpic.twitter.com/0QPFJcccJR
— خالد المصلح (@Dr_almosleh)December 8, 2020