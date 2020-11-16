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«الخثلان» يوضح فوائد متابعة وتلقي الدروس عن بعد (فيديو)

«الخثلان» يوضح فوائد متابعة وتلقي الدروس عن بعد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم تلقي الدروس عن بعد وثواب وفضل ذلك العمل.

وقال الشيخ الخثلان إن متابعة الدروس عن بُعد يدخل في قول النبي ﷺ: “من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة”.

وأضاف الخثلان أن هذا يشمل الطريق الحسي والمعنوي أيضا، كمن يأتي من بيته لطلب العلم، وأيضا يشمل هذا الحديث الطريق المعنوي وتلقي العلوم من خلال وسائل التقنية الحديثة.

وختم الشيخ سعد الخثلان أن الله ييسر لطالب العلم طريقا إلى الجنة باجتهاده في طلب العلم مع إخلاص النية الحسنة في ذلك.

 

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