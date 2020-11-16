كيف يتم التأكد من إصابة الشخص بداء السكري؟.. استشاري يجيب

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أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني التحاليل الطبية التي تثبت إصابة الشخص بداء السكري.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنه إذا كانت نسبة السكر بالدم صائم لمدة 8 ساعات أو أكثر من 126 ملغم أو كان السكر التراكمي اكثر من 6.4٪، فإن تشخيص التحاليل هو الإصابة بداء السكري.

تجدر الإشارة إلى أن السكر التراكمي هو قياس نسبة السكر بالدم ارتفاعاً وانخفاضا على مدار 3 شهور سابقة، وأدق تشخيص للسكري.

وكان الجهني قد أوضح في تغريدة سابقة أن تحاليل الإنسان الطبيعي الغير مصاب بالسكري هو أن يكون تحليل السكر “التراكمي” أقل من ٥.٧٪.