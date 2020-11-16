الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

كيف يتم التأكد من إصابة الشخص بداء السكري؟.. استشاري يجيب

كيف يتم التأكد من إصابة الشخص بداء السكري؟.. استشاري يجيب
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني التحاليل الطبية التي تثبت إصابة الشخص بداء السكري.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنه إذا كانت نسبة السكر بالدم صائم لمدة 8 ساعات أو أكثر من 126 ملغم أو كان السكر التراكمي اكثر من 6.4٪، فإن تشخيص التحاليل هو الإصابة بداء السكري.

تجدر الإشارة إلى أن السكر التراكمي هو قياس نسبة السكر بالدم ارتفاعاً وانخفاضا على مدار 3 شهور سابقة، وأدق تشخيص للسكري.

وكان الجهني قد أوضح في تغريدة سابقة أن تحاليل الإنسان الطبيعي الغير مصاب بالسكري هو أن يكون تحليل السكر “التراكمي” أقل من ٥.٧٪.

مواد ذات صلة

«الحصيني» يتوقع : هطول أمطار وتساقط البَرَد خلال الساعات القادمة على عدة مناطق

«الحصيني» يتوقع : هطول أمطار وتساقط البَرَد خلال الساعات القادمة على عدة مناطق

هل تتعرض المملكة لموجة ثانية من فيروس كورونا؟.. استشاري يوضح (فيديو)

هل تتعرض المملكة لموجة ثانية من فيروس كورونا؟.. استشاري يوضح (فيديو)

«المواصفات والمقاييس»: 6 أنواع من السيارات ممنوع استيرادها للمملكة

«المواصفات والمقاييس»: 6 أنواع من السيارات ممنوع استيرادها للمملكة

ناقلة الغاز العملاقة «البارة» تنضم للأسطول البحرية للمملكة (صور)

ناقلة الغاز العملاقة «البارة» تنضم للأسطول البحرية للمملكة (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>