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7 حقائق علمية تحسم الجدل حول فوائد القهوة لصحة الإنسان

7 حقائق علمية تحسم الجدل حول فوائد القهوة لصحة الإنسان
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تواصل – فريق التحرير :

تعتبر مادة الكافيين أكثر مادة ذات تأثير نفسي استخداما في العالم، مما يجعل الانقسام حولها مستمرا بين فئة تشجع على استهلاكها، وأخرى تحذر من مخاطرها.

وعادة ما يقبل الناس في الصباح على شرب القهوة من أجل طرد النعاس وتحسين المزاج، مما يجعلهم “مدمنين” عليها، الأمر الذي يقلق بعض الخبراء.

لكن موقع “ساينس أليرت” كشف أن معظم الأبحاث حول استهلاك القهوة، تشير إلى أن هذا المشروب ليس سيئا بالقدر الذي يتم الترويج له، مشيرا إلى أن له فوائدا صحية كثيرة ، بحسب سكاي نيوز .

ولخص المصدر هذه الفوائد في 7 حقائق علمية مبنية على دراسات سابقة، هي:

صحة الكبد: وجدت دراسة أن شرب كوب واحد من القهوة يوميا يساهم في خفض خطر الإصابة بتليف الكبد، بنسبة 22 بالمئة.

أمراض القلب: خلصت مراجعة أجريت قبل فترة قصيرة وشملت 200 دراسة، إلى أن الأشخاص الذين يشربون 3 أو 4 فناجين من القهوة يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة 19 بالمئة.

داء السكري من النوع الثاني: فنجان واحد من القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 7 بالمئة.

السرطان: قال موقع “ساينس أليرت” إن الأشخاص الذين يشربون القهوة بكثرة (3 أكواب على الأقل يوميا) ينخفض لديهم خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 18 بالمئة.

ألزهايمر: شاربو القهوة بانتظام أقل عرض للإصابة بأمراض ألزهايمر والخرف والتدهور المعرفي بنسبة 16 بالمئة.

معدل الوفيات: وجدت دراسة كبيرة أجريت على أكثر من 500 ألف شخص أوروبي، أن الرجال الذين يشربون ثلاثة أكواب أو أكثر يوميا هم أقل عرضة للوفاة بنسبة 12 بالمئة، والنساء أقل عرضة للوفاة بنسبة 7 بالمئة.

الاكتئاب: شرب فنجان قهوة على الأقل في الأسبوع يؤدي إلى انخفاض خطر التعرض للاكتئاب بنسبة 15 بالمئة.

ورغم كل هذه الفوائد، فإن الباحثين يشددون على ضرورة عدم تجاوز الحد الموصى به وهو 400 مليغرام من الكافيين يوميا.

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