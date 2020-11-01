دراسة تكشف عن عشبة تحتوي على خصائص مضادة لسرطان الثدي

تواصل – وكالات :

توصلت دراسة لخصائص علاجية مضادة لسرطان الثدي في نوع من الأعشاب، التي تنمو على جانب الطريق وتبدو غير مفيدة.

وتنمو عشبة ”Thale cress“، المعروفة أيضا باسمها العلمي ”رشاد أذن الفأر/“Arabidopsis thaliana، وتنتمي العشبة لعائلة الملفوف، بحسب موقع إرم نيوز نقلاً عن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ووجدت التجارب المختبرية أنه عند معالجة العشبة بهرمون نباتي موجود في زهرة الياسمين، تصبح الزهرة قادرة على قتل خلايا السرطان دون الإضرار بالخلايا الصحية.

وحتى الآن لم يكتشف العلماء سر قدرة العشبة على فعل ذلك، لكن الدراسة وجدت أيضًا أنه يقتل الخلايا السرطانية الخطرة، ويترك الأنسجة السليمة دون مساس.