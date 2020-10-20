استشاري يحذر من ارتفاع نسبة السكر عقب إبرة «الكورتيزون».. ويوجه نصيحة

تواصل- فريق التحرير:

حذر استشاري أمراض السكري والغدد الصماء الدكتور ناصر الجهني،من ارتفاع نسبة السكر بالدم عقب إبرة “الكورتيزون” لعدة أيام.

وأضاف الجهني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن استمرار ارتفاع السكري بعد إبرة “الكورتيزون” يكون لعدة أيام، ناصحاً بإجراء تحليل سكر صائم وبعد تناول الطعام بساعتين 4 مرات يومياً للتأكد من ضبط نسبة السكري بالدم.

وأكد على ضرورة الحرص على عدم ارتفاع سكر الصائم أكثر من 95 ملغم، وعدم ارتفاع نسبة السكري بعد الوجبة بساعتين أكثر من 120 وفي حال الارتفاع أكثر من 3 أيام استشيروا الطبيب.