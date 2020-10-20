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استشاري يحذر من ارتفاع نسبة السكر عقب إبرة «الكورتيزون».. ويوجه نصيحة

استشاري يحذر من ارتفاع نسبة السكر عقب إبرة «الكورتيزون».. ويوجه نصيحة
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تواصل- فريق التحرير:

حذر استشاري أمراض السكري والغدد الصماء الدكتور ناصر الجهني،من ارتفاع نسبة السكر بالدم عقب إبرة “الكورتيزون” لعدة أيام.

وأضاف الجهني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن استمرار ارتفاع السكري بعد إبرة “الكورتيزون” يكون لعدة أيام، ناصحاً بإجراء تحليل سكر صائم وبعد تناول الطعام بساعتين 4 مرات يومياً للتأكد من ضبط نسبة السكري بالدم.

وأكد على ضرورة الحرص على عدم ارتفاع سكر الصائم أكثر من 95 ملغم، وعدم ارتفاع نسبة السكري بعد الوجبة بساعتين أكثر من 120 وفي حال الارتفاع أكثر من 3 أيام استشيروا الطبيب.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    هذا الجدول غير مفصل حيث ان من وضع هذا الجدول جمع انواع السكر في نوع التمر بدون تفصيل مثلا السكري الفركتوز 11 والجلوكوز 15 والسكروز 40 فالمجموع 66 اما الصقعي فالفركتوز 27 والجلوكوز 30 والسكروز 3 فيصبح المجموع 60 وبذلك يضن من يطلع على الجدول اعلاه ان الصقعي مشابه تقريبا للسكري وهذا غير صحيح لان اخطر نوع وهو السكروز مرتفع جدا في السكري بينما 3 في الصقعي