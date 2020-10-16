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أطعمة ومشروبات عليك تجنبها عند الشعور بالصداع

أطعمة ومشروبات عليك تجنبها عند الشعور بالصداع
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن أخصائيا التغذية الطبيبان الإسبانيان ساندرا باكيرا وألفارو سانتشيز ، أن على من يعاني من الصداع الامتناع عن تناول بعض أنواع الأجبان والحمضيات ومواد ومشروبات أخرى.

ووفقا للطبيبين، هناك عوامل عديدة مختلفة تسبب الصداع، “فعندما يصبح الصداع دوريا، من المهم تحديد السبب واستشارة الطبيب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء تغييرات في النظام الغذائي والعادات المتبعة، التي في حالة الصداع الخفيف أو المتوسط، كقاعدة، يمكن أن تحسن الحالة الصحية العامة”.

ويضيف الخبيران، فمثلا عند الصداع يجب الامتناع عن تناول الأجبان الزرقاء، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الهيستامين المشتق من حمض الهيستيدين الأميني. ولنفس السبب يجب عدم تناول الحمضيات أو التقليل من تناولها، لأنها غنية أيضًا بالهيستامين ولها تأثير موسع للأوعية.

ويمكن أن تسبب القهوة الصداع أيضا. فتناول 3-4 أكواب أو أكثر من مشروب يحتوي على الكافيين، يمكن أن يسبب الصداع عند الأشخاص الذين يعانون دوريا من الصداع النصفي، وفي نفس الوقت، تقليل كمية الكافيين، يمكن أن يسبب لهم الصداع أيضا.

ويشير الخبيران، إلى أنه نظرا لاحتواء الأفوكادو على نسبة عالية من الهيستامين، فيجب على الذين يعانون من الصداع الامتناع عن تناوله، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المفيدة للقلب.

ومن جانبها تقول باكيرا، تحتوي اللحوم المصنعة (النقانق وغيرها) على كمية كبيرة من الهيستامينن إضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، لذلك ينصح بالتخلي عن تناولها أيضا.

ووفقا لهما، بشكل عام، على الشخص الذي يعاني من الصداع تناول الطعام كل ثلاث ساعات قدر الإمكان، “لأن مستوى الغلوكوز في الدم ينخفض عندما لا نتناول الطعام فترة طويلة، ما قد يسبب الصداع أيضا. كما تسمح الوجبات الخفيفة المتكررة بتخفيف العبء على المعدة”.

 

 

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