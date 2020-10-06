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مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات قيمتها 11 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات قيمتها 11 مليار ريال
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 111.66 نقطة , ليقفل عند مستوى 8369.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 482 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 456 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ريدان, وأمانة للتأمين, والكثيري, وأبومعطي, وجبسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين, والخليجية العامة, والبحري, والعالمية, وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.75% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وإسمنت الجوف، والإنماء, واتحاد الاتصالات, والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, واتحاد الاتصالات, وأمانة للتأمين, ودار الأركان، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 7.09 نقاط ليقفل عند مستوى 14219.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 825 ألف سهم تقاسمتها 1751 صفقة.

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