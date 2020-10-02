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خبراء يوضحون العلاقة بين تناول «الأرز» وظهور «حب الشباب»

خبراء يوضحون العلاقة بين تناول «الأرز» وظهور «حب الشباب»
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تواصل – وكالات :

أوضح عدد من خبراء الصحة ، أن الأشخاص الذين يعانون ظهور حب الشباب على بشرتهم ، يحتاجون إلى التقيد بعدد من النصائح حتى يتفادوا بروز وتفاقم الحبيبات الدهنية.

تغيير غطاء الوسادة

وينصح الخبراء من يصابون بحب الشباب بأن يواظبوا على تغيير غطاء الوسادة، من أجل تفادي بروز حب الشباب ، لكن الوقاية لا تقتصر على النظافة الشخصية ولا على ترك بعض الأطعمة التي يشاع أنها تزيد حب الشباب.

وأشار الخبراء إلى أن الوقاية من حب الشباب أو الإبقاء عليه غير بارز فوق الجلد، يتطلب الابتعاد عن غذاء صحي نتناوله جميعا وهو الأرز الأبيض ، وفقاً لشبكة سكاي نيوز نقلاً عن موقع “شيفايندس” .

الأرز الأبيض

ويعد الأرز الأبيض مادة مغذية وغنية بالكربوهيدرات، لكنه غير مناسب لمن يعانون حب الشباب.

وبما أن الأرز غني بهذه الكربوهيدرات المصفاة، فإنه يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وهذا الأمر يزيد من الالتهاب وبروز حب الشباب.

الأطعمة المشبعة بالسكر

ويوضح الخبراء أن تأثير الكربوهيدرات المصفاة لا يقل ضررا عن الأطعمة الأخرى المشبعة بالسكر.

وتبعا لذلك، يحتاج الشخص الذي يعاني حب الشباب إلى أن يعوض الأرز الأبيض بحبوب تضم نسبة أعلى من الألياف مثل الأرز البني والكينوا و”الفارو”.

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