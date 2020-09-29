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ما هو الوقت المناسب لأذكار الصباح؟.. «الشيخ المصلح» يجيب

ما هو الوقت المناسب لأذكار الصباح؟.. «الشيخ المصلح» يجيب
الدكتور خالد بن عبدالله المصلح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الوقت الأفضل لأذكار الصباح.

وقال “المصلح” إن أذكار الصباح تكون من طلوع الفجر لأن الصباح يبدأ من طلوع الفجر وذلك من خلال تبين الفجر الصادق الذي يبيح الصلاة ويحرم الطعام على الصائم.

وأضاف الشيخ المصلح، أن وقت الأذكار يمتد إلى ارتفاع الضحى قبيل الظهر، فإن جميعه وقت للذكر، مضيفا أن الإنسان كلما بادر بالأذكار أول النهار كان ذلك أعظم أجرا وأدرك لمنافع وفوائد الذكر.

 

 

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