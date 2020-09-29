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تظهر نتائجه خلال 30 دقيقة.. «الصحة العالمية» تكشف عن اختبار جديد لـ«كورونا»

تظهر نتائجه خلال 30 دقيقة.. «الصحة العالمية» تكشف عن اختبار جديد لـ«كورونا»
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تواصل – وكالات:

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، اختبارا جديدا سريعا لفايروس كورونا يمكن من خلاله تحديد إصابة الشخص من عدمها خلال 15 إلى 30 دقيقة فقط.

وأشار تادروس -في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، إلى أنه سيتم توفير 120 مليون وحدة من هذا الاختبار للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل على مدار الأشهر الـ6 القادمة، وستوزع على عدد كبير من البلدان الإفريقية بداية من شهر أكتوبر.

ولفت مدير عام منظمة الصحة إلى أن سعر الاختبار الجديد هو 5 دولارات فقط، وتوقع أن ينخفض أكثر خلال الفترة القادمة.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للتشخيصات الجديدة المبتكرة المعروف باسم «فايند» كاتارينا بومي إن الفحص الجديد يحمل اسم «آر دي تي»، ويوجد منه نوعان، وهو سهل الاستخدام ويعطي نتائج موثوقة، مشيرة إلى أن نتيجة هذا النوع السريع من الاختبار لفايروس كورونا لها فعالية كبيرة تصل نسبتها إلى 80% عندما يستخدم في المجتمعات التي يوجد بها انتشار سريع وكبير لفايروس كورونا.

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