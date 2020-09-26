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أخيراً..«فيسبوك» تمنح «واتساب» ميزة جديدة طال انتظارها بين مستخدميه

أخيراً..«فيسبوك» تمنح «واتساب» ميزة جديدة طال انتظارها بين مستخدميه
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تواصل – وكالات:

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة ”فيسبوك“ منحت مؤخرا تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شهرة في العالم ”واتساب“ ميزة تطلبها قطاعات واسعة من المستخدمين وهي ”دعم استخدامه عبر أجهزة متعددة“.

وتمنح هذه الميزة المستخدمين القدرة على استخدام التطبيق في الوقت نفسه عبر عدة أجهزة وإجراء المزامنة في الوقت الفعلي، كما ظهر في الإصدار التجريبي الأخير من التطبيق.

وكان موقع (بيتا إنفو) المتخصص في تحليل الإصدارات التجريبية من تطبيق ”واتساب“ قد اكتشف، الشهر الماضي، ميزة تتيح للمستخدمين الوصول إلى حساب التطبيق الخاص بهم على 4 أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، وأن تلك الميزة في المراحل النهائية من الاختبار، وستطلق قريبا للمستخدمين.

وسيسمح إطلاق ميزة ”دعم تعدد الأجهزة“ لمستخدمي واتساب بالوصول إلى الحساب نفسه من أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، ويمكن مزامنة الرسائل عبر هذه الأجهزة في الوقت الفعلي، ما يتيح للمستخدمين متابعة المحادثات حتى عند التبديل من تطبيق ”واتساب“ في هواتفهم إلى إصدار سطح المكتب في الحاسوب.

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