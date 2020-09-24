إليك.. 6 حيل للتخلص من الرغبة في تناول الطعام بوقت متأخر من الليل

تواصل- فريق التحرير:

يعاني الكثيرون من الرغبة الشديدة بتناول الطعام في وقت متأخر من الليل، مما قد يؤدي إلى زيادة وزنهم والتعرض للعديد من المشاكل الصحية، وللتخلص من هذه العادة السلبية، أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني النصائح التالية:

تناول وجبة فطور جيدة

ينصح الخبراء بتناول وجبة فطور جيدة مليئة بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات. تعتبر الكربوهيدرات التي تحتوي على كمية جيدة من الألياف، عناصر غذائية رائعة في وجبة الإفطار لأنها تجعل المرء يشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت.

تضمين البطاطس في نظامك الغذائي

وفقًا لمؤشر الشبع للأطعمة الشائعة الذي نشره قسم الكيمياء الحيوية في جامعة سيدني، فإن مستوى الشبع الذي توفره البطاطس المسلوقة أعلى بكثير من الأطعمة الأخرى. في حين أن البطاطس قد لا تبدو طعاماً يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، إلا أنها منخفضة في السعرات الحرارية ويمكنها أن تسحق الشعور بالجوع.

النوم بشكل كافٍ

هل تعلم أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤثر بالفعل على رغبة عقلك في الطعام؟ في دراسة نشرتها مجلة “نيتشر كوميونكيشنز”، ثبت أن “الحرمان من النوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من النشاط في مناطق تقييم الشهية داخل القشرة الأمامية للدماغ وقشرة الأنسولا أثناء اختيارات الرغبة في تناول الطعام”. من خلال عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، يمكن أن يتأثر عقلك فعليًا من حيث المحفزات التي ستقودك إلى الرغبة في تناول المزيد.

خطط لتناول وجبات خفيفة صحية

حاول تناول وجبات خفيفة صحية خلال النهار وخلال فترة المساء، فهذا سيجعلك تستغني عن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، ويجنبك المشاكل المترتبة على هذا الأمر.

تمتع بعشاء جيد

إذا كنت تملأ طبق العشاء بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة، فسيشعر جسمك بالشبع والامتلاء لساعات عديدة بعد ذلك – ومن المحتمل أن يسحق تلك الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

فكر في سبب شعورك بالجوع

قبل الانغماس في وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، خذ بعض الوقت لتقييم جوعك. يُعرف هذا النوع من الممارسة باسم الأكل الحدسي، ويمكن أن يساعدك في تحديد أنماط الأكل والرغبة الشديدة للطعام في جسمك. هل تأكل لأنك جائع بالفعل، أو ببساطة بسبب الملل أو أي شيء آخر؟ بشكل عام، يمكن أن يساعدك هذا النوع من الممارسة في تحديد متى تكون جائعًا خلال اليوم حتى تتمكن من إشباع جسمك خلال تلك الأوقات.