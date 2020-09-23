الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شاهد.. الأسلحة التي استخدمها الملك عبدالعزيز ورجاله

شاهد.. الأسلحة التي استخدمها الملك عبدالعزيز ورجاله
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المواطن محمد الكمعان، عن الأسلحة التي كان يستخدمها الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، مؤكدا أن لديه في المتحف الذي أنشأه للأسلحة القديمة، سلاحاً يتجاوز تاريخه الـ 300 سنة، من أيام الدولة السعودية الأولى.

وقال الكمعان، خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه أنشأ متحفا للأسلحة المستخدمة قديما، كما صنّف الأسلحة التي تخص كل دولة سعودية من الدول الثلاث، مضيفا أن أقدم سـلاح لديه يتجاوز الـ 300 سنة.

وأضاف “أنه كوّن المتحف على مدى 23 سنة، وأن الأسلحة التي كانت مع الملك عبدالعزيز ورجاله لم تتجاوز السيوف والشلف و”البنادق أم أصبع” والصمع، لكن السـلاح القوي هو الشجاعة والبأس.

واستعرض المواطن الكمعان نماذج من تلك الأسلحة، واسم كل منها وكيف تُستخدم، حتى إن بعضها حمل اسم من صنع ذلك السلاح، فيما عرض سيفا عمره 250 سنة، ومن تلك الأسلحة ما لا يُقدر بثمن.

 

مواد ذات صلة

بالانفوجراف.. دارة الملك عبدالعزيز توثق ألقاب الملك المؤسس

بالانفوجراف.. دارة الملك عبدالعزيز توثق ألقاب الملك المؤسس

صورة عمرها أكثر من 80 عامًا للملك المؤسس بعد غسل الكعبة المشرفة

صورة عمرها أكثر من 80 عامًا للملك المؤسس بعد غسل الكعبة المشرفة

شاهد.. صورة نادرة لـ«الملك المؤسس» في أول رحلة تجريبية لقطار «الرياض – الدمام»

شاهد.. صورة نادرة لـ«الملك المؤسس» في أول رحلة تجريبية لقطار «الرياض – الدمام»

بالفيديو.. ضبط 9 مواطنين بحالة غير طبيعية وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بالقصيم

بالفيديو.. ضبط 9 مواطنين بحالة غير طبيعية وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بالقصيم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة