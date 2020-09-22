آيفون 12 قد يحتوي على شاحن مغناطيسي لاسلكي

تواصل – وكالات:

نُشرت مؤخراً تسريبات عن نموذج أولي لشاحن لاسلكي مغناطيسي مصمم خصيصاً لهواتف آيفون 12 التي سيتم إطلاقها قريباً.

بالإضافة إلى شكله الشبيه بالقرص، فإنه سيكون مناسباً تماماً لجهاز آيفون 12، والذي يقال إنه سيحتوي على ملف مغناطيسي دائري مطابق للشحن اللاسلكي.

وبحسب التسريبات، قد يكون الشاحن وحدة تطوير مصممة لمصنعي الملحقات الخارجية لصنع أجهزة الشحن الخاصة بهم.

تتمتع أجهزة آيفون من آبل بإمكانية الشحن اللاسلكي منذ عام 2017، غير أن الشركة لم تصنع بعد معدات الشحن اللاسلكي الخاصة بها. أفضل أجهزة الشحن اللاسلكية مصنوعة من قبل شركات مثل موفي، ولوجيتيك، وبيلكين.

وقد تم الإعلان عن حصيرة “آير باور” للشحن تسمح بشحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد، عند إطلاق iPhone X، ولكن لم يتم إصدارها مرة أخرى وذلك بسبب مشاكل الأداء وإدارة الحرارة.

وتقول بعض التسريبات، إن حصيرة “آير باور” للشحن يمكن أن يتم إطلاقها جنباً إلى جنب مع آيفون 12 في غضون أسابيع قليلة، بحسب ما أورد موقع “تومز غايد” الإلكتروني.