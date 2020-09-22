تعرّف على أسباب ظهور مسامير القدم وطرق علاجها

تواصل – وكالات:

يعاني كثير من الأشخاص من وجود مسامير القدم، وهي طبقات سميكة وصلبة من الجلد تنمو عندما يحاول الجلد حماية نفسه ضد الاحتكاك والضغط. غالباً ما تصيب القدم وأصابع القدم، أو اليدين وأصابع اليدين.

وبحسب موقع “مايو كلينك”، فإن أسباب مسامير القدم تأتي نتيجة انتعال أحذية غير مناسبة: قد تتسبب الأحذية الضيقة وعالية الكعب في الضغط على مناطق بالقدمين. عندما تكون الأحذية واسعة للغاية؛ ربما تنزلق القدم بصورة متكررة وتحتك بالحذاء، كما قد تحتك القدم بأحد التجعدات أو الغرز الموجودة داخل الحذاء.

وعدم ارتداء الجوارب: قد يتسبب انتعال الأحذية أو الصنادل دون جوارب في احتكاكها بالقدم، كما قد تتسبب الجوارب غير المناسبة في حدوث مشكلة. و استخدام أدوات اللعب أو استخدام العدد اليدوية: ربما تنتج الدُشْبُذات التي تظهر باليدين عن الضغط المتكرر لأدوات اللعب، أو استخدام العدد اليدوية أو حتى الكتابة.

علاج مسامير القدم

تتضمن علاجات مسامير القدم عادةً تجنّب الأفعال المتكررة التي تؤدي إلى حدوثها. يمكن المساعدة في التخلص منها بانتعال الأحذية الملائمة بشكل مناسب، واستخدام الضمادات وتنفيذ إجراءات الرعاية الذاتية الأخرى. فإذا استمر وجود مسامير القدم أو أصبحت مؤلمة بالرغم من جهود الرعاية الذاتية، يمكن للعلاجات الطبية أن تخفف من أثرها، مثل:

– تشذيب الجلد الزائد: يمكن للطبيب كشط الجلد الزائد أو السميك، أو تشذيب المسمار الكبير باستخدام المشرط في العيادة. ولا يجوز للمريض محاولة فعل هذا بنفسه؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

– استعمال أدوية إزالة مسامير القدم: كما يمكن أن يضع الطبيب أيضاً رقعة تحتوي على 40 بالمائة من حمض الساليسيليك مثل Clear Away، أو MediPlast أو غير ذلك، وتتوفر هذه الرقعات دون وصفة طبية. ويخبر الطبيب المريض بعدد مرات تكرار استبدال الرقعة. وقد ينصح الطبيب باستخدام حجر الخفاف، أو مبرد الأظافر؛ للتخلص من الجلد الميت قبل وضع الرقعة الجديدة. ويمكن الحصول على وصفة طبية أيضاً تتضمن وصف حمض الساليسيليك في شكل هلام؛ لوضعه على المناطق الكبيرة.

– حشوات الأحذية: في حال وجود تشوه أساسي في القدم، يمكن للطبيب أن يصف استخدام حشوات الأحذية ذات الضمادات المصمَّمة خصيصًا (التقويمات) للوقاية من تكرار الإصابة.

– الجراحة: آخر الحلول العلاجية لمسامير القدم. ففي حالات نادرة، قد ينصح الطبيب بإجراء جراحة؛ لتصحيح تراصف العظام التي تسبب الاحتكاك.