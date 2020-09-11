تفاعلاً مع بلاغ مواطن.. المرور يضبط قائد شاحنة يقود بتهور وسرعة عالية في الجبيل

تواصل – فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط سائق شاحنة متهور ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بعدد من المخالفات على الطريق العام بالجبيل تُمثل خطورة كبيرة على قائدي المركبات.

وقالت إدارة “المرور”، عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، إنمرور محافظة الجبيل قام بضبط قائد الشاحنة الذي كان يقود بتهور وسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسارات، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي ردًا على توثيق ورصد أحد المواطنين للمخالفة، حيث تم التفاعل بعد ساعات قليلة ورصد السيارة وضبط المخالف.