الذهب يُسجّل انخفاضًا وسط توقعات بتحقيق مكاسب مع تعافي الاقتصاد العالمي

تواصل – وكالات:

مع انتعاش الدولار الأمريكي، سجّل الذهب انخفاضًا اليوم الجمعة وسط توقعات بتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1938.53 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر الجاري عند 1965.94 دولار أمس الخميس، كذلك تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 1945.50 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب بنسة 28% منذ بداية العام الجاري إذ ضخت حكومات وبنوك مركزية تحفيزات ضخمة في الاقتصاد وأبقت أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.