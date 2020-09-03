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ما لا تعرفه عن «الزنجبيل».. صيدلية وقائية مذهلة تحمل العديد من الفوائد للجسم

ما لا تعرفه عن «الزنجبيل».. صيدلية وقائية مذهلة تحمل العديد من الفوائد للجسم
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تواصل – فريق التحرير:

يتمتع الزنجبيل بخصائص وتأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم، ويتميز بكونه غني بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيا، والتي لها فوائد صحية مذهلة للجسم.

ونشر موقع «ذا هيلث سايت» تقريرا صحيًا حول أهمية وفوائد الزنجبيل.

وإليكم بعض فوائده:

  1. يساعد في علاج آلام المفاصل والالتهابات لدى مرضى التهاب المفاصل.
  2. يساعد في تحسين الهضم، وتقليل الغثيان، ومحاربة الأنفلونزا ونزلات البرد.
  3. يعمل على تهدئة اضطرابات المعدة، وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية.
  4. يقوم بتعزيز فقدان الوزن.
  5. يحتوي على مركب حيوي هام جدا ومفيد يدعى الجينجيرول له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، وهو المسؤول عن الكثير من الخصائص الطبية التي يتمتع بها الزنجبيل.
  6. إمكانية استخدام الزنجبيل كعلاج فعال لالتهاب المفاصل، إذ يمكنه أن يعمل كأدوية مضادة للالتهابات.

ويعتقد بعض الخبراء أن الزنجبيل قد يكون بديلاً للعقاقير المضادة للالتهابات اللاستيرويدية في المستقبل، كما أظهرت الدراسات أيضا أن المكونات الموجودة في الزنجبيل لا يمكن أن تساعد فقط في إدارة أعراض التهاب المفاصل، ولكن تساعد أيضا في منع هشاشة العظام وأذيتها. هناك أيضا بحث يشير إلى أن المركبات المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل يمكن أن تعمل بنفس طريقة عمل الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والالتهابات.

وأكد الخبراء من خلال الدراسات أن مستخلص الزنجبيل فعال مثل الإيبوبروفين في علاج التهاب المفاصل. ويساعد أيضا في تقليل آلام الركبة لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام. يمكنك جني الفوائد المضادة للالتهابات من الزنجبيل لمحاربة آلام والتهاب المفاصل، عن طريق تناوله كمشروب أو إضافته إلى الأطعمة.

يمكن أيضا استخدام مستخلص الزنجبيل كمستحضر يتم تطبيقه موضعيا على الركبتين والعظام، وذلك لتخفيف الألم والالتهاب في تلك المناطق.

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