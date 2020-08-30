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استشاري يحذر من حمية «الكيتو».. تسبب الجلطات وأمراض القلب (فيديو)

استشاري يحذر من حمية «الكيتو».. تسبب الجلطات وأمراض القلب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالعزيز العثمان أستاذ واستشاري التغذية السريرية، في مقطع نشره عبر حسابه في “تويتر”، من خطورة حمية الكيتو على الصحة.

وقال العثمان، ردا على سؤال هل حمية الكيتو صحية ومناسبة لإنقاص الوزن؟ الجواب لا؛ لأن حمية الكيتو هذه تستخدم لعدد بسيط من مرضى الصرع بالذات الأطفال؛ لأننا مضطرين أن نمنع عنهم الكربوهيدرات لكي نقلل أعراض المرض.

وأضاف “لكن لإنقاذ الوزن والسكري وارتفاع الضغط فهي غير آمنة حسب أغلب الدراسات، مضيفا أن أغلب البحوث التي أجريت عليها غير معتمدة من أي جهة طبية أو جمعية تغذية سريرية”.

وتابع د. عبدالعزيز العثمان “للأسف الذي يسوقون لها إما مسوقين تجاريين أو أناس ليس عندهم علم، وإما متحمسين كما أن هناك قنوات فضائية تتحدث عنها، وهناك شركات تتبناها.

وختم العثمان بقوله “لكن لا بد أن نتذكر أن الكمية الكبيرة من الدهون ترفع الكوليسترول والدهون الثلاثية وهذه أكثر مسببات الجلطات وأمراض القلب والشرايين”.

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