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أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة بعد تناول «الثوم»

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة بعد تناول «الثوم»
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مدون البوابة الصينية “سينا” ​عن طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة بعد تناول الثوم دون تنظيف الأسنان.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، أشار المدون إلى أن البعض يشعر بالحرج من التحدث إلى أشخاص آخرين بعد تناول الطعام بسبب رائحة الثوم.

وتابع: “رائحة الثوم كريهة حقًا، ويشعر بعض الناس بالغثيان عندما يشمونها، ويجدون صعوبة في تحملها”.

كما أشار إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة في كل مرة تأكل فيها الثوم “أمر مزعج وغير مريح”، لذلك اقترح طريقتين بديلتين للتخلص من رائحة الفم القوية، موضحا أن الأولى: هي تناول التفاح بعد الوجبة، فهذه الفاكهة مليئة بأحماض الهيدروكسي، التي تحيد بسرعة “طعم” الثوم.

والثانية: هي مضغ أوراق الشاي الجافة أو الرطبة.

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