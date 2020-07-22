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دراسة: إهمال «تنظيف الأسنان» يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير

دراسة: إهمال «تنظيف الأسنان» يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير
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تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة حديثة في “جامعة هارفارد” البريطانية، إلى أن عدم تنظيف الأسنان قد يصل بالإنسان إلى الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الفم أو المعدة على المدى البعيد.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجد الباحثون أن الأشخاص ذوي تاريخ من أمراض اللثة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم والمعدة أو المريء في وقت لاحق من حياتهم بنسبة 52%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين فقدوا أسنانهم، حتى إذا كانوا فقدوا 2 أو كثر من أسنانهم.

واعتمدت الدراسة على فحص معدلات سرطان المريء والمعدة لدى 98459 امراة و49685 رجلًا على مدى عقدين على الأقل، وكشفت النتائج أنه أثناء الفترة من 22 إلى 28 عامًا من المتابعة، تم تسجيل 199 حالة سرطان مريء و238 حالة سرطان معدة.

ومقارنة بغيرهم، وجد الباحثون أن المشاركين الذين فقدوا أسنانهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بنسبة 42% وسرطان المعدة بنسبة 33%، وترتبط أمراض اللثة بتعزيز خطر الإصابة بسرطان المريء والمعدة بنسبة 43% و 52%، بالترتيب ذاته.

وخلص الباحثون، أن هناك علاقة وثيقة بين البكتيريا التي تتواجد عادة في الفم، مثل: “تانيريلا فورسيثيا”، و”بورفيروموناس لثوية” وسرطان المريء، وقالوا إنه بجانب أمراض اللثة وإهمال نظافة الفم، يساهم تكوين هذه البكتيريا في زيادة خطر سرطان المعدة أو المريء.

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