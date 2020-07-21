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«المسند» يوضح كيف دُفنت سيارة «جمس» تحت الكسبان الرملية

«المسند» يوضح كيف دُفنت سيارة «جمس» تحت الكسبان الرملية
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تواصل – فريق التحرير:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة مثيرة للجدل عن دفن سيارة من نوع “جمس” تحت الكسبان الرملية في إحدى مناطق المملكة.

وعثر على السيارة -بحسب ما ذكر مغردين على موقع “تويتر-، أحد الطيارين أثناء تحليقه فوق المنطقة، وقام بالتقاط صور لها، وأبلغ الجهات المختصة.

وفي السياق، أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية(تسميات)، عبد الله المسند، أن الرياح حركت الكسبان الرملية فوق السيارة.

وأضاف “المسند”: “رياح البوارح الشمالية الحارة كفيلة بتحريك الكثبان الرملية بشكل سريع وذلك في مسرحها الجغرافي، خاصة في المنطقة الشرقية وعلى وجه التحديد رمال الجافورة الأسرع زحفًا، والأخطر طبعًا”.

 

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