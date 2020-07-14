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انفوجرافيك.. «الصحة» تنصح بـ5 إرشادات أثناء ممارسة رياضة المشي على «جهاز السير»

انفوجرافيك.. «الصحة» تنصح بـ5 إرشادات أثناء ممارسة رياضة المشي على «جهاز السير»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة 5 إرشادات مهمة عند ممارسة رياضة المشي على جهاز السير، لتفادي أي إصابات.

وذكرت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن أول هذه الإرشادات يتمثل في ارتداء الحذاء المناسب، وأن يكون الجسد منتصباً والنظر إلى الأمام والبدء بسرعة قليلة.

وأشارت إلى ضرورة عدم الإمساك بالجهاز بل أخذ وضعية المشي الطبيعية، وعدم رفع قاعدة جهاز السير بشكل مائل، بشدة لخطورته على المفاصل.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال كان هناك تاريخ مرضي، أو تعاني من آلام حالية يجب استشارة الطبيب عن التمارين المناسبة.

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