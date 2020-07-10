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يسبب النوبات القلبية.. 6 وسائل لخفض «الكوليسترول الضار»

يسبب النوبات القلبية.. 6 وسائل لخفض «الكوليسترول الضار»
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تواصل – فريق التحرير:

“الكولسترول” هو مركب هام يدخل في العديد من العمليات البيوكيميائية، مثل إنتاج الهرمونات وبعض الفيتامينات (مثل فيتامين D، فيتامين E)، والكولسترول نوعان: الكولسترول الجيد – HDL والكولسترول السيء – LDL.

إذا كانت مستويات الكولسترول السيء لديك عالية، فإنه يترسب على جدران الأوعية الدموية ويضيقها ويقلل من مرونتها ويؤدي الى انسدادها ونتيجة لذلك تحدث مشكلة في تدفق الدم.

هذا المرض يسمى تصلب الشرايين، وعندما يحدث في الشرايين التي تغذي القلب، فإنه يزيد من مخاطر الاصابة بالنوبات القلبية.

خفض الكوليسترول الضار

في السياق، أوضح أخصائي الباطنية، الدكتور فيصل الصفي، وسائل خفض الكوليسترول الضار، وهي عبر “الغذاء الصحي، الرياضة، الإكثار من الفواكة والخضار”.

وأضاف “الصفي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: أن وسائل خفض الكوليسترول الضار تشمل، “إيقاف التدخين، الإبتعاد عن التوتر والقلق، أدوية خفض الكوليسترول”.

جدير بالذكر أن الكولسترول الجيد يساعد على منع ترسب الكولسترول الضار على جدران الأوعية الدموية وإخراجه من جهاز الدوران.

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