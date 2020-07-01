«التجارة» تحسم الأمر: سعر المنتجات المعروضة يشمل «ضريبة القيمة المضافة»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة، أن سعر المنتج على الرف يشمل ضريبة القيمة المضافة والتي دخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

وأوضحت وزارة التجارة، أنه يمكن التبليغ عن أي مخالفة بشأن ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري أو الاتصال على 1900.

الجدير بالذكر أن أن قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % دخل حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية أمس الأربعاء، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم ( أ / 638 ) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 % إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المكلفين الوصول إليه من خلال الرابط التالي (اضـغط هنـا).