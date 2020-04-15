الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

لتبادل الخبرات في مواجهة «كورونا».. فريق طبي صيني يتوجه إلى المملكة

لتبادل الخبرات في مواجهة «كورونا».. فريق طبي صيني يتوجه إلى المملكة
0

تواصل – وكالات:

غادر فريق من ثمانية خبراء طبيين الصين متوجهين إلى المملكة؛ لتبادل الخبرات في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الرياض وبيكين.

ويتخصص الخبراء في مجالات منها مكافحة عدوى المستشفيات، والأمراض المعدية، وأمراض الجهاز التنفسي، والعناية المركزة، والاختبارات المعملية، حيث انطلق الخبراء إلى المملكة صباح اليوم من مدينة يينتشوان في منطقة نينغشيا.

يذكر أن الخبراء الصينيين كانوا من العاملين في عدة مستشفيات، وفي مركز نينغشيا لمكافحة الأمراض، كما تضمن الفريق ضابط اتصال من مكتب الشؤون الخارجية.

 

مواد ذات صلة

السودان تقرر تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد للوقاية من كورونا

السودان تقرر تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد للوقاية من كورونا

متحدث الصحة: أكثر حالات كورونا في الأحياء المكتظة أو مساكن العمالة (فيديو)

متحدث الصحة: أكثر حالات كورونا في الأحياء المكتظة أو مساكن العمالة (فيديو)

بعد أن منعته أزمة «كورونا» من السفر.. مقيم باكستاني في صبيا يعقد قرانه عن بُعد (فيديو)

بعد أن منعته أزمة «كورونا» من السفر.. مقيم باكستاني في صبيا يعقد قرانه عن بُعد (فيديو)

بالفيديو.. متحدث «الغذاء والدواء» يكشف عن أسهل طريقة للحصول على الكمامات والمعقمات

بالفيديو.. متحدث «الغذاء والدواء» يكشف عن أسهل طريقة للحصول على الكمامات والمعقمات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>