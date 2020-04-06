بعد 3 سنوات من الإعاقة.. مواطنة تمشي على قدميها مجدداً وتروي قصتها (فيديو)

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قالت فتحية عدنان الزامل، التي عادت للمشي مجددًا بعد 3 سنوات من الإعاقة، أنها ولدت من جديد بعد مقدرتها على المشي، موضحة أنها شعرت بعد إجرائها العملية الجراحية وتمكنها من المشي، وكأنه كتب لها عمر جديد.

وأوضحت الزامل، خلال استضافتها في برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، أنها تعرضت لحادثة سقوط من فوق مضخة المياه بمدرستها في الهفوف، وذلك في 29 صفر عام 1438، وأسفر الحادث عن فقدان قدرتها على المشي، وأجرت أكثر من 4 عمليات جراحية دون جدوى، ثم أجرت قبل شهر عملية ناجحة بمستشفى الحرس الوطني.

وأضافت أنها انقطعت عن الدراسة خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة عزمها على العودة مرة ثانية إلى الدراسة ومواصلة التعليم، واستكمال ما فاتها.