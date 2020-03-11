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تعرّف على أفضل طريقة لغسل اليدين لتفادي الإصابة بفيروس «كورونا»

تعرّف على أفضل طريقة لغسل اليدين لتفادي الإصابة بفيروس «كورونا»
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-03-03 09:54:52Z | | T.£
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أجراها العديد من الخبراء حول الخطوات الصحية التي يجب اتخاذها لتفادي خطر الإصابة بفيروس «كورونا»، موضحة الدراسة أن معقم اليدين على سبيل المثال، قد يصبح غير مفيد، وقد يكون ضاراً إن لم تستخدمه بالشكل الصحيح.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية  أكد خبراء أن غسل اليدين بالماء والصابون هو الأفضل دائماً للقضاء على الفيروسات، لافتين إلى أن المعقم مفيد في حال عدم توفر الصابون والماء، أثناء وجود المرء خارج المنزل أو في الأماكن العامة، أو عند لمس الأسطح المحيطة بالمكتب.

كما أوضحوا أن الاستخدام المتكرر للمعقم اليدوي المرتكز على الكحول يمكن أن يقضي العديد من فيروسات الجهاز التنفسي مثل فيروس كورونا، لكن يجب أن يحتوي على 60% إلى 90% من الكحول.

وشدد الخبراء على أن القضاء على الفيروسات ليس له علاقة في “كمية” المعقم المستخدمة، بل طريقة الاستعمال هي الأساس.، مشيرين إلى أن وضع المعقم على كل أجزاء اليدين وتدليك الأصابع والإبهام والمعصمين بشكل جيد، هو الأساس في مكافحة كورونا وقتل الفيروس.

من جهته، قال البروفيسور مارك ويلكوكس، أخصائي علم الأحياء الدقيقة في مستشفيات ليدز التعليمية: “يجب أن تحتوي معقمات اليدين على نسبة 70٪ على الأقل من الكحول”. وأضاف: “لا يمكن وضع المعقم على اليد أثناء ارتداء الساعة، ويجب أن يشمل المعصم أيضاً”.

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