الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«اللوز» وجبة خفيفة بفوائد عديدة.. مضاد للالتهابات ويعزز صحة القلب

«اللوز» وجبة خفيفة بفوائد عديدة.. مضاد للالتهابات ويعزز صحة القلب
0

تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة، بتناول اللوز لفوائد الصحية العديدة، كما أنه يعد من أفضل الوجبات الخفيفة من ناحية المذاق كما يحتوي على العديد من الفتيامينات والمعادن.

ويحتوي اللوز على مغذيات تفيد القلب والشرايين، إلى جانب أنها تقلل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بحسب عيادة مايو كلينيك.

يمتاز اللوز بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي يحتويها، وأهمها فيتامين “إي”. كما يوفر اللوز كمية جيدة من المغنيسيوم، وهو معدن هام للوقاية من الالتهابات.

وتحتوي الحصة الواحدة من اللوز على 78 ملغ من المغنيسيوم، أو ما يعادل 20 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من المعدن.

ويعتبر اللوز من أفضل مصادر دهون أوميغا3 النباتية، كما يوفر الكولسترول الجيد الذي يطرد الكولسترول الضار من الأوعية الدموية. وتعمل هذه الدهون الصحية كمضادات للالتهابات، كما تحتوي الحصة الواحدة من اللوز على 6 غرامات من البروتين، ويساعد تناول البروتين النباتي على خفض مستوى الالتهابات في الجسم.

مواد ذات صلة

6 نصائح للتخلص من الإمساك بدون أدوية

6 نصائح للتخلص من الإمساك بدون أدوية

كوب دافئ من الماء صباحا يقيك من هذه الأمراض

كوب دافئ من الماء صباحا يقيك من هذه الأمراض

احذر تناول الطعام بعد 6 مساءً.. يضر بصحة القلب

احذر تناول الطعام بعد 6 مساءً.. يضر بصحة القلب

طريقة جديدة لقياس مستوى الاكتئاب بفحص الدم

طريقة جديدة لقياس مستوى الاكتئاب بفحص الدم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>