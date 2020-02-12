طريقة جديدة لقياس مستوى الاكتئاب بفحص الدم

تواصل – وكالات:

توصلت نتائج دراسة يابانية جديدة إلى إن قياس درجة الاكتئاب ممكن عن طريق فحص الدم، وبالمثل قياس درجة تزايد الاكتئاب منذ بدايته أو تحسنه مع تناول الأدوية.

وأجريت الدراسة في جامعة فوجيتا اليابانية، ونُشرت نتائجها في مجلة “ساينتفيك ريبورتس”، وأظهرت وجود علاقة قوية بين مستوى حمض الأنثرانيليك بالدم وبين معدل الاكتئاب، وإمكانية استخدام هذا المقياس في التنبؤ بتطوّر أعراض الاكتئاب قبل أن يصبح شديداً.

ولاحظ فريق البحث وجود علاقة بين ارتفاع مستوى حمض الأنثرانيليك وبين انخفاض مستوى التربتوفان بالدم، ويؤكّد ذلك وجود صلة بين الألم المزمن والالتهابات من ناحية وبين الاكتئاب من ناحية أخرى.

وقدّرت التقارير الطبية لعام 2017 عدد المصابين بالاكتئاب حول العالم بـ 300 مليون إنسان. وقد أثبتت التجارب السريرية لفحص الدم الجديد قدرته على تشخيص درجة الاكتئاب بشكل دقيق.